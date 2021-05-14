Делегація з Тернопілля взяла участь у найбільшій туристичній виставці України UITT-2021

З 11 по 13 травня в Києві відбулась 26 туристична виставка UITT-2021 : «Україна – подорожі та туризм». Через карантинні обмеження туристичну подію переносили 5 разів з березня 2020 року. Організаторами цієї важливої для іміджу Тернопілля поїздки виступило Управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації. На туристичній виставці наш край представляли Туристично-інформаційні центри: місто Тернопіль, місто Теребовля та місто Чортків, Громадська організація Заліщик (Віктор Кучер), представники бізнесу (Тернопільтурист, Панорама (Кременець), Мішин-Сіті (Заліщики)) і працівники Управління туризму.

17 представників туристичної галузі області презентували найцікавіші туристичні родзинки Тернопілля. Про нові емоції які завжди дарує Тернопілля, завдяки подібним заходам, знають далеко за межами області. Під час виставки відбулось багато нових знайомств і важливих зустрічей, було досягнуто ряд домовленостей, які в майбутньому дозволять привабити ще більше туристів в наш край. І хоча в цьому році Тернопілля не було представлено окремим стендом, проте делегація з Тернопільщини показала високі результати роботи.

Попри другий рік карантину туризм в Україні продовжує розвиватись. Одним із трендів, напрямків подорожей 2021 року визнано міський туризм, адже інколи для того щоб змінити оточуючу атмосферу достатньо помандрувати до іншого міста. Що успішно робили гості зі Львова, Києва, Рівного, Запоріжжя, Дніпра та інших міст, які подорожували Тернопіллям протягом весни цього року.

26 туристична виставка UITT-2021 : «Україна – подорожі та туризм» – це щорічне традиційне місце зустрічі міжнародних туристичних організацій, національних і регіональних туристичних комітетів, туристичних операторів і турагентств, представників держструктур, авіа, готелів, перевізників та медіа. Під час виставки визначаються основні напрямки і тренди розвитку туристичної галузі на наступний рік, відбуваються нові знайомства та презентації. Проходять конференції, семінари, круглі столи, заключаються багатотисячні домовленості і контракти. Цього року з дотриманням всіх карантинних обмежень було представлено близько 150 учасників виставки, які презентували свої стенди в експозиції. Серед них представники 14 країн світу та 13 міст і областей України.

Міжнародні туристичні виставки та подібні заходи дуже важливі для іміджу області, для залучення нових інвестицій і розвитку економіки краю. Вони дають можливість розповісти про себе не лише в межах України, а й презентувати світу.

Подорожуйте Тернопіллям, адже воно цього варте.

Марина Дашкевич