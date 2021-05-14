Усі отримувачі субсидій повинні подати нові заяви: список пунктів прийому в Тернополі

Починаючи з травня, одержувачі субсидії повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних п’яти місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Також урядом вводяться нові правила, коли субсидія призначатися не буде: «Якщо хтось на депозитному рахунку в банку тримає більше 100 тисяч гривень, купує нову машину або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень, субсидію не призначать», – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Таким чином, з 1 травня в наданні субсидії відмовлять, якщо у людини, яка подає декларацію, є «за душею»:

сума на депозитному рахунку в банку, що перевищує 100 тисяч гривень;

автомобіль, з дати випуску якого минуло менше 5 років, або якщо в сім’ї є більше одного автомобіля, з дати випуску якого минуло менше 15 років;

придбане майно, товари, послуги, цінні папери, віртуальні активи на суму понад 50 тисяч гривень;

одноразова покупка іноземної валюти в еквіваленті від 50 тисяч гривень.

Крім того, серед вимог для отримання субсидії залишається норма про відсутність заборгованості по аліментах.

У Тернополі заяву на отримання субсидій можна буде подати в приміщеннях:

управління соціальної політики (вул. Лисенка 8,8а),

центру надання адміністративних послуг (вул. Острозького 6),

підприємств, що надають послуги з управління та утримання житлових будинків та прибудинкових територій.