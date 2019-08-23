Теребовля і Великі Гаї — у першій трійці чемпіонату України

У 3-му турі чемпіонату України серед аматорів сезону-2019/2020 обидва представники Тернопільщини розійшлися миром зі своїми суперниками.

Чинний чемпіон нашої області «Агрон-ОТГ» із Великих Гаїв Тернопільського району гостював на Вінниччині, де зіграв внічию (0:0) зі «Світанком-Агросвіт» (Шляхова).

Теребовлянська «Нива» під керівництвом нового головного тренера, екс-гравця національної збірної України Сергія Задорожного, ведучи після першого тайму з результатом 2:0 (рахунок відкрив Олег Никеруй на 10-й хвилині, а подвоїв перевагу теребовлянців Станіслав Чучман через 3 хвилини), не втримала перемоги – 2:2.