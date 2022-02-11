Теребовлянка розповіла, як брала участь у «Голосі країни». ВІДЕО

Талановита вокалістка Діана Бернат з Тернопільщини взяла участь у талант-шоу “Голос Країни”.

Там вона виступила на сліпих прослуховуваннях. Та повернути крісла журі не вдалось. Діана через це не засмутилася й каже, що отримала позитивні коментарі від суддів.

«Я себе достойно показала і я не можу нічого поганого сказати. Помішало напевно хвилювання, але почувши коментарі від журі, які загалом сказали, що претензій до вокалу немає, просто треба більше попрацювати над вокалом. Я зробила висновки і розумію, що далі – більше», – каже Діана Бернат.

Загалом дівчина має чимало нагород з різних вокальних конкурсів.