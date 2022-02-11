На Тернопільщині підняли ціни на пальне

В Тернополі зросли ціни на пальне за місяць в середньому на 5 гривень. Така ситуація загалом по Україні.

На зміну ціни зниження курсу гривні та заява президента Білорусі про можливе обмеження постачання пального в Україну, інформує Суспільне. Про це розповів голова Бюро комплексного аналізу Сергій Дяченко.

На одній із заправок у Тернополі бензин А-95 коштує 35 гривень 84 копійки, 92-ий – майже 35 гривень. Ціни на пальне почали зростати майже місяць тому, щотижня – більш, ніж на гривню. Про це розповів працівник цієї автозаправки Богдан Королюк. Чоловік каже, з того часу клієнтів менше:

“Клієнти дуже реагують болісно, бо ціна дуже піднялась, якість в нас теж хороша, але ціна завищена”, – каже Королюк.

Тернополянин Назар заправляє тут автомобіль щотижня.

“Моя робота пов’язана з тим, що я постійно їжджу по Україні, на щастя, фірма заправляє, але очевидно, що ціни надто зросли. Якщо раніше я міг заправити 35, то зараз на той бюджет, який фірма виділяє, я можу заправити тільки 30 літрів. Кілометраж, який я можу проїхати за день, суттєво зменшився. Ну і для своїх поїздок, відповідно, теж вдарило по бюджету” – каже Назар.

Ігор Хоптян працює на заправці при виїзді з Тернополя. Чоловік каже, за місяць ціни на пальне зросли майже на 5 гривень. Заправитись сюди приїхав Леонід Ванжула. Про підвищення цін чолові каже так:

“Раптово дуже піднялась ціна, але я зекономив, бо я купив ще раніше карточки на паливо, але вже вони закінчуються. Тому ціна дуже відчутна, по сімейному бюджету впливає, взяв з собою трішки грошей і вже немає”.

Також на цій заправці зупинився Михайло Сидорчук. Чоловік приїхав з Ужгорода.

“В мене частково на електриці автомобіль, то легше мені, а ті, хто їздять постійно, то десь на 20 відсотків попадають на різниці в ціні на паливо”, – каже Михайло Сидорчук.

Голова Бюро комплексного аналізу Сергій Дяченко каже, що на зростання цін на пальне впливають декілька факторі, один із них – зниження курсу гривні:

“У нас пальне практично все імпортне, дуже невеличку частку ми забезпечуємо самі. Основне постачання – імпортне. При тому 70 відсотків – з Білорусі. І другий фактор – це те, що серйозно подорожчала нафта на світових ринках, до 90 доларів, повертається ціна до рівня 2015 року. Тут є ще третій фактор, він має такий спекулятивний характер, це заява президента Білорусі про можливе обмеження постачання пального в Україну. А оскільки це суттєві обсяги ринку, то це також може впливати на зростання попиту”.