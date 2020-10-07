Тернопіль готовий до опалювального сезону

Надворі жовтень, а отже, українців турбує, чи вчасно комунальники зуміють розпочати опалювальний сезон. Як відомо, подати тепло до помешкань містян та в установи мали б за умови, що протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря не перевищуватиме восьми градусів. На підготовку відповідних об’єктів до цього сезону на Тернопільщині нинішнього року витратили 350 мільйонів гривень. В області в осінньо-зимовий період мали б працювати понад 330 котелень, 72 з яких — комунальні.

У місцевому телеефірі головний інженер комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк запевнив, що обласний центр готовий до опалювального сезону, тепло комунальники можуть подати споживачам будь-якого часу. Здебільшого насамперед гарячими стають батареї в дошкільних закладах, лікарнях, пологових будинках, диспансерах. Наразі звідси не надходили звернення про необхідність теплопостачання. Пан Віталій також повідомив, що в Тернополі проводять комплексну модернізацію котелень. У п’яти з них, зокрема, замінюють старе обладнання на нове. Але це не стане перепоною в забезпеченні теплом тернополян.