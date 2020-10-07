Вчорашня злива у Тернополі: рятувальники визволили з водяних пасток 16 авто та 25 людей

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події завершено.

Для буксирування автомобілів, що застрягли та відкачування води залучалися чергові відділення 1, 2 та 3 державних пожежно-рятувальних частин, частини спеціальної пожежної техніки та аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області – всього 25 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки (4 – автоцистерни, 4 – мотопомпи, 2 – спеціальних аварійно-рятувальних машини середнього типу та автомобіль штабний).