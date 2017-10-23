Тернопіль на другому місці в Україні за найдорожчою платою з утримання будинків і прибудинкових територій

Найбільший середній рахунок за утримання будинків та прибудинкових територій в Україні щомісяця отримують у Києві. У вересні у столиці власники стандартних двокімнатних квартир площею 60 м. кв. сплачували за цей вид комунальних послуг в середньому понад 351 грн.
Це приблизно в півтора рази більше, ніж у Тернополі. Про це повідомляє Слово і діло.
Найнижчий же тариф на утримання квартирних будинків у Полтаві – всього 46,2 грн на місяць на двокімнатну квартиру. Трохи більше платять у Херсоні, 57,6 грн, та у Сєвєродонецьку – 67,8 грн. У столиці Закарпаття функція утримання будинків і прибудинкових територій покладена на управителів будинків (рішення Ужгородської міськради від 23 грудня 2016 року), тож там тарифи варіюються.