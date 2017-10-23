Тернопіль на другому місці в Україні за найдорожчою платою з утримання будинків і прибудинкових територій

Найбільший середній рахунок за утримання будинків та прибудинкових територій в Україні щомісяця отримують у Києві. У вересні у столиці власники стандартних двокімнатних квартир площею 60 м. кв. сплачували за цей вид комунальних послуг в середньому понад 351 грн.

Це приблизно в півтора рази більше, ніж у Тернополі. Про це повідомляє Слово і діло.

Найнижчий же тариф на утримання квартирних будинків у Полтаві – всього 46,2 грн на місяць на двокімнатну квартиру. Трохи більше платять у Херсоні, 57,6 грн, та у Сєвєродонецьку – 67,8 грн. У столиці Закарпаття функція утримання будинків і прибудинкових територій покладена на управителів будинків (рішення Ужгородської міськради від 23 грудня 2016 року), тож там тарифи варіюються.

Що ж входить до переліку послуг, які зобов’язані надавати житлово-комунальні організації в межах наведених вище тарифів? Це, перш за все, прибирання (прибудинкової території, сходових кліток, підвалу, технічних поверхів і даху) – все разом 2,11 грн за кожен квадратний метр квартири. 1,27 грн за кв. м. житла коштує обслуговування ліфтів. 0,46 грн за квадратний метр житла коштує ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого й холодного водопостачання, опалення, каналізації, різноманітних технічних пристроїв та елементів зовнішнього впорядкування території (наприклад дитячих майданчиків). Стільки ж – технічне обслуговування гарячого та холодного водопостачання, каналізації та опалення. За що ще доводиться платити в складі цього тарифу – дивіться в інфографіці «Слова і Діла». Нагадаємо, раніше портал розповів про те, які правила оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги діятимуть цього опалювального сезону. Також «Слово і Діло» дізнавалося, де з великих міст України найдешевші та найдорожчі квартири в економ-сегменті.