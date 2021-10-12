Тернопіль наближається до “червоної зони”

У Тернополі відбулося чергове онлайн-засідання міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом, під час лікарі-епідеміологи спільно з міським головою та керівниками структурних підрозділів міської ради і правоохоронних органів обговорили епідеміологічну ситуацію, що склалася у місті та області на даний час.

«Станом на ранок 12 жовтня ситуація щодо захворюваності на COVID-19 в регіоні є значно гіршою, ніж прогнозувалося. Ми вже більше року живемо в епідемії та сподівалися, що впродовж літнього періоду населення виконає усі надані рекомендації щодо вакцинації і, відповідно, епідемія в осінньо-зимовий сезон поточного року піде на спад. Проте такі прогнози виправдовувалися лише до 36-го тижня, коли ми не перевищували показників минулого року, – відзначив лікар-епідеміолог Володимир Паничев. – Однак на 38-й та 39-й тиждень розпочалося перевищення показників відповідних тижнів 2020 років, а за 40 тиждень ми вдвічі перевищили показники минулого року. Проявом такого погіршення ситуації є зростання показників захворюваності. Так, за останні два дні ці показники становлять: 474 випадки COVID-19 на 100 тис. населення в області та 496,7 – в місті, при рекомендованому показнику не нижче 75. Щодо прогнозу, то ситуація найближчі тижні буде продовжувати ускладнюватися. Високий рівень захворюваності та летальності зростатиме, а піковий період передбачається всередині наступного місяця».

Серед негативних тенденцій щодо захворюваності на COVID-19, Володимир Паничев також відзначив:

періодичне сягання коефіцієнта виявлених випадків на 100 тис населення в межах 20% і вище. Показник 20%, відповідно до кількості обстежених, є граничним між «помаранчевою» та «червоною» зонами. В останні дні ці показники у регіоні коливаються в межах 19,5%. Найближчим часом, ймовірно, вони будуть знову перевищені;

при вирівнюванні показників за тиждень збільшується кількість тих, хто захворів, аніж тих, хто одужує. Це призводить до збільшення числа людей, які одночасно хворіють. Наразі ця цифра в області складає – 5222 людини;

зміни у віковій структурі: почали більше хворіти діти та люди 65 років і старше. Відповідно, збільшується кількість летальних випадків. Наразі число летальних випадків складає близько 10 хворих щоденно.

За словами тернопільських медиків, до зростання кількості хворих на COVID-19, в основному, призвели наступні чинники: зміна штамів вірусу з британського на «Дельта», невиконання рекомендацій щодо вакцинації та масові порушення протиепідемічних заходів.

Які обмеження у «червоній» зоні? Запровадження цієї зони карантину означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. У «червоній» зоні карантину заклади освіти працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації. Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.