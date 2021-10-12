У Тернополі вхід до міськради дозволять лише з негативним тестом на COVID-19 або сертифікатом

Тернопільський міський штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру збирався 12 жовтня вранці. Під час засідання його учасники прийняли низку рішень, які мали б сприяти покращенню епідемічної ситуації у громаді. Адже станом на 12 жовтня на території Тернопільської МТГ зафіксовано 29 нових випадків CОVID-19, хворіє 1369 осіб.

З 18 жовтня громадянам буде дозволено відвідувати структурні підрозділи Тернопільської міської ради за умови наявності:

♦ документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;

♦ міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

♦ негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Також вирішили обмежити доступ до структурних підрозділів міської ради відвідувачів, забезпечити можливість подання документів, заяв, звернень, тощо поштовими чи електронними засобами.

А керівникам суб’єктів господарювання, розташованих на території ТМТГ (особливо ті, що працюють в сфері послуг, банківські, фінансові установи, ринки, заклади ресторанного бізнесу, громадського харчування тощо), рекомендували долучитися до заходів по вакцинації, які регламентуються документами МОЗ України щодо Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням.

Водночас за дотриманням протиепідемічних заходів у Тернопільській громаді стежитимуть правоохоронці та представники Держпродспоживслужби.