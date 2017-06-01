На Тернопільщині зменшилася кількість дітей, які потребують усиновлення

Втішна тенденція щодо зменшення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спостерігається на Тернопільщині. Як саме вдалося досягнути такого позитивного результату, розповів начальник служби у справах дітей Тернопільської ОДА Ростислав Дрозд у програмі на «На часі» на телеканалі ТТБ.

«На загальнодержавному рівні вживаються відповідні заходи стосовно усиновлення дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, з 2009 по 2016 рік діяла Загальнонаціональна програма реалізації Конвенції ПРО ОО «Про права дитини» — міжнародний документ, який є однією з умов прийняття країни в Європейську спільноту. Так, протягом вказаних років впроваджувалося основне завдання вказаної програми — забезпечення дітям-сиротам сімейні форми виховання, що передбачало оформлення опіки, влаштування у прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу», — зазначив Ростислав Дрозд.

У той же час, за словами Ростислава Дрозда, на Тернопільщині діяла й обласна програма, спрямована на подолання безпритульності та бездоглядності. У рамках даної програми тривала співпраця медичних закладів, Центрів соціальних служб сім’ї та молоді, а також Служби у справах дітей. Зокрема, у випадках, коли батьки хотіли відмовитися від всиновлених дітей, фахівці надавали їм психологічну допомогу, розповідали про їхні права та можливості. Дуже часто батьки мотивували таку відмову власними сумнівами щодо можливостей виховання та забезпечення дітей.

«Безперечно, коли дитина відчуває батьківську опіку, вона краще розвивається й досягає неабияких успіхів у навчанні, а в подальшому й у житті. До того ж, коли відбувається офіційне усиновлення дитини, тоді стають більш захищеними її права. Батькам детально пояснювали, яким чином держава сприяє сім’ям, у яких виховуються всиновлені діти і вони змінювали своє рішення», — зазначив Ростислав Дрозд.

За його словами, більшість кандидатів-усиновлювачів, мають намір усиновити дитину молодшого віку. Зокрема, у Тернопільській області на обліку перебуває 38 сімейних пар, 85% з яких бажають усиновити дитину віком до 10 років. На даний час у всіх інтернатних закладах області перебувають близько 100 дітей.

«Варто зазначити, після усиновлення дитини держава максимально цікавиться її подальшою долею. Протягом тривалого часу перевіряються умови її виховання, а також дотримання її прав. У випадку певних порушень, державні органи ініціюватимуть відібрання дитини з сім’ї. Проте такі випадки трапляються не часто. У більшості на Тернопільщині батьки підходять до цього кроку усвідомлено та відповідально», — наголосив Ростислав Дрозд.