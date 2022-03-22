Тернопіль отримав систему супутникового інтернет-зв’язку Starlink

21 березня Тернопіль отримав обладнання супутникового інтернет-зв’язку Starlink, що дозволить забезпечити доступ до швидкісного Інтернету в разі виникнення проблем з доступом до традиційної мережі.

«Тернопіль отримав обладнання, завдяки якому ми зможемо ефективно працювати та забезпечити роботу критичної інфраструктури міста у випадку перебоїв з інтернетом. Варто відзначити, що система більш стійка до поламок та кібератак і не залежить від звичайної інтернет- інфраструктури. Тому в умовах війни таке обладнання для нас є дуже доречним, – розповів міський голова Сергій Надал. – Ми дякуємо за «Starlink» компанії Ілона Маска SpaceX, Міністерству цифрової трансформації та ТОВ «Іст Брідж Трейдинг».

Нагадаємо, «Starlink» – проєкт американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв’язку і запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.