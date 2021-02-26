Тернопільщина – лідер за кількістю тестування проти COVID-19

25 лютого на Тернопільщині стартувала кампанії з вакцинації проти COVID-19. У перший день в області щеплення отримали 90 осіб. Це один з найвищих показників в Україні.

Стільки ж вакцинованих протягом доби у Києві та Черкаській області.

Загалом Тернопільщина отримала 16 тис доз вакцини Oxford/AstraZeneca, яка призначена для вакцинації 8 тис жителів області.

На першому етапі заплановано вакцинувати медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19, та працівників, мешканців інтернатів та інших спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми.

У Тернополі першою вакцинованою стала Ольга Дивоняк – завідувач дитячим інфекційним відділенням міської лікарні.

Жінка працює дитячим інфекціоністом 26 років. З досвіду знає, що найефективнішим способом боротьби з інфекціями є щеплення. Це стосується не тільки коронавірусу, а й інших захворювань.

Вона з початку пандемії разом зі своїми колегами інфекційного відділення стала на боротьбу із вірусом.

Моя чітка позиція, мій вибір на сьогодні – вакцинація. Як інфекціоніст я розумію, що маю бути захищена, аби працювати у медичному колективі, надавати допомогу дітям, бути «у строю». Щоб мої рідні теж були здоровими, я мушу вакцинуватися перша, – розповіла Ольга Дивоняк.

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