12:30 | 26.02.2021
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Новини Тернополя 

Тернополянина сильно покусав приблудний собака

Irena 0 Views Прокоментуй!

25 лютого був виїзд до чоловіка, якого покусав собака. Так, о 20.18 бригада швидкої виїжджала на вул. Білогірську, до 26-річного пацієнта. Чоловік скаржився на рану, що кривавила. За словами потерпілого, його вкусив приблудний собака біля будинку, коли він вигулював власного пса. З укушеною раною зовнішньої поверхні правої гомілки пацієнта, після наданої медичної допомоги, залишено на місці.

Повідомив М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

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