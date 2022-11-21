Тернопільщина передала допомогу у Херсон

Тернопільщина відправила на Херсонщину п’ять вантажівок з гуманітарною допомогою. Передали харчові продукти, воду, засоби гігієни та інші необхідні речі. Ще три вантажівки відправлять згодом.

Сьогодні, люди на Херсонщині живуть у вкрай складних умовах. Окупанти знищили практично всю інфраструктуру – електромережу, газопроводи, дороги. Регіон потерпає від гуманітарної кризи, яку залишила по собі російська окупація.

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш особисто супроводжував гуманітарну колону до Херсону.

“Херсон – це символ незламності та перемоги над ворогом. Попри те, що інфраструктура міста зазнала значних руйнувань, сила цих людей – незламна” – сказав Володимир Труш.

В регіоні вже обладнали 13 пунктів видачі допомоги населенню. Держава робить все можливе, щоб допомогти жителям подолати цей складний період. Сьогодні тут залишається тільки частина населення, адже значна кількість людей покинула свої домівки ще на початку вторгнення. Центральна площа стала тим місцем, де збираються люди, щоб під’єднатися до інтернету та зарядити смартфони.

“Ми вдячні Тернопільщині, що допомагає нам продуктами та медикаментами. Наша сім’я дуже покладається на ті речі, які привозять з інших областей. Зараз не маємо ні світла, ні води. Окупанти вкрали все, що могли, навіть музеї пограбували. Але сьогодні ми знову вільні. Це вселяє віру в краще майбутнє”, – розповідає жителька Херсону пані Віра.

Місту зараз допомагає уся Україна. Сюди везуть, як медикаменти, так і продукти. Незабаром відновлять подачу світла і води. Незабаром з Тернопільщини планують відправити нову партію допомоги з медикаментами на Херсонщину.

Тримаємо надійний тил! Сильні разом!