Тернопільщину знову без поїзда «Тернопіль — Ходорів»: громадяни просять відновити транспортне сполучення

З 27 липня по 17 серпня Укрзалізниця скасувала поїзди №6251 «Тернопіль — Ходорів» та №6254 «Ходорів — Тернопіль» у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничній колії. Зміни в графіку обумовлені необхідністю ремонту, однак для багатьох жителів Тернопільщини це стало серйозною проблемою, особливо для літніх людей та власників дачних ділянок у навколишніх селах.

Залишити без сполучення — важке випробування для людей

Як повідомляє журналістка Галина Юрса, на 25 липня вранці на залізничному вокзалі Тернополя зібрались люди, які хочуть виїхати до своїх дачних ділянок у селах Буцнів, Великий Ходачків, Денисів та ін. Вони вже з розумінням поставилися до тимчасових труднощів, коли колію ремонтували з 29 червня по 27 липня, однак зараз, коли ремонт триває до 17 серпня, багато людей опинилися без транспортного сполучення.

«Ми розуміємо, що колію треба ремонтувати, але чому не можна хоча б раз чи два на тиждень організувати поїзд, щоб люди могли добиратися до своїх садів і городів? Це ж важливо для нас, особливо для тих, хто волонтерить і допомагає переселенцям», — каже місцева жителька.

Заклик до вирішення проблеми

Мешканці сіл та дачники вимагають від влади та Укрзалізниці знайти компромісне рішення, щоб хоча б кілька разів на тиждень забезпечити транспортне сполучення для громадян, які мають потребу в поїзді для поїздок на дачі.

«Ми просимо прибути журналістів, депутатів та представників місцевої влади, щоб поспілкуватися з людьми і дізнатися, чому проблему неможливо вирішити хоча б тимчасово», — закликають місцеві жителі.

Транспортне питання, яке потребує уваги

У цей час сотні людей, особливо літніх громадян, позбавлені можливості зручного та доступного транспорту, що ставить їх у складне становище, особливо в умовах літнього сезону, коли потрібно вирощувати врожай і піклуватися про своє господарство. У зв’язку з ремонтом дороги за Козовою, мешканці закликають до розуміння та розв’язання проблеми в найближчий час.