росія атакувала Одесу: руйнування в історичному центрі та на ринку Привоз

У ніч на 24 липня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу, використовуючи ударні безпілотники. Внаслідок атаки зафіксовано численні пожежі та руйнування цивільної інфраструктури, включаючи історичні пам’ятки архітектури, що перебувають під охороною ЮНЕСКО.

Пошкодження цивільної інфраструктури та пам’яток

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що попри активну роботу протиповітряної оборони, атакувальні безпілотники завдали значної шкоди місту. Пошкоджено ряд об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема два поверхи в житловій багатоповерхівці, покрівля двоповерхового будинку, а також торговельні павільйони та АЗС.

Особливо серйозні руйнування сталися в історичному центрі Одеси, де пошкоджено пам’ятки архітектури, що є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.

Пожежі та ліквідація наслідків

Окрім цього, внаслідок обстрілу в місті виникли кілька великих пожеж. Зокрема, відбулося загоряння у житловому секторі та на ринку Привоз, що є одним з найбільших торгових центрів міста.

На місці працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які займаються ліквідацією наслідків атаки та з’ясуванням масштабу руйнувань. Інформація щодо кількості постраждалих наразі уточнюється.

Влада Одещини та надзвичайні служби продовжують роботу

Олег Кіпер закликав жителів Одеси залишатися на зв’язку з офіційними джерелами інформації та дотримуватися рекомендацій рятувальних служб.

Ця атака на Одесу стала черговим актом агресії з боку росії, який підкреслює важливість продовження боротьби за безпеку та мир в Україні.