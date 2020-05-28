Тернопільська бібліотека для дітей відкривається з новими правилами

Довгоочікувана подія відбудеться 1 червня, у День захисту дітей. Усі попередні роки цю дату у книгозбірні відзначали гучними заходами та акціями, а цьогоріч вже саме відкриття бібліотеки стане грандіозним святом, адже увесь період карантину читачі буквально обривали телефонні лінії та поштові скриньки із запитаннями – коли ж уже відчиниться заклад?

Наразі бібліотека працюватиме в режимі суворих обмежень та з дотриманням усіх можливих санітарних заходів, тому наперед просимо вибачення у користувачів за можливі незручності.

А зараз – детальніше про нові правила.

– Бібліотека працюватиме за таким графіком: з понеділка по п’ятницю, з 10.00 до 16.00. Субота і неділя – вихідні дні.

– Вхід до приміщення бібліотеки буде можливим лише за наявності захисної маски, а також після дезінфекції рук спецзасобами.

– Відстань між користувачами повинна бути не менше 1,5 метри. Одночасно у приміщенні бібліотеки може знаходитись не більше 5 осіб, включаючи бібліотекаря.

– Табу також діятиме на вільний доступ до книжкового фонду.

Водночас можна буде записатись на відвідування бібліотеки та замовити книги, скориставшись поштою chbibl@ukr.net, або зателефонувавши за номерами 23-59-48 та (096)0967992.

Сподіваємось на ваше розуміння і підтримку, до зустрічі!

Уляна Пилипчук, провідний редактор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей