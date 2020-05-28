Фермери зможуть отримати по 5 тис. гривень на гектар за втрату посівів через посуху

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України бачить необхідність виділення грошової компенсації фермерам за втрату посівів через посуху з розрахунку 4,5-5 тис. грн за гектар постраждалих посівів.

Про це під час онлайн-конференції повідомив заступник міністра Тарас Висоцький, передає УНІАН.

“Ми бачимо необхідність виділення безповоротної разової допомоги, наші розрахунки показують, що це має бути близько 4,5-5 тис. грн на один гектар. І хоча не буде прив’язки до регіону”, – сказав він.

За словами Висоцького, інструмент компенсації має бути максимально простим – для цього необхідно буде підтвердити статус сільгосптоваровиробника, а Укргідрометцентр додатково підтвердить площу постраждалих посівів.

Заступник міністра додав, що на цей час Мінекономіки шукає спосіб реалізації цієї ідеї.

“Ми шукаємо юридичний момент, як це зробити швидше. Можна виділити кошти з фонду, сформованого для боротьби з коронавірусом, прирівнявши це (засуху. – Ред.) до форс-мажору. Є можливість через бюджет, але це довше”, – зазначив він.