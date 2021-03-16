Тернопільська дитяча лікарня отримала обладнання у рамках акції «Серце до серця – 2020»

Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня отримала обладнання у рамках акції «Серце до серця – 2020»

Медичне обладнання, придбане в рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця – 2020», передали 16 березня Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Як розповів начальник управління сім’ї та молоді ОДА Андрій Човган, у 2020 році акція тривала з 1 квітня по 30 вересня. Її метою був збір коштів на придбання медичного обладнання для обласних дитячих лікарень України.



«Акція проходила під гаслом «Дитяче серденько, живи!» і була присвячена збору коштів на закупівлю кардіореанімаційного обладнання для діагностики та лікування дітей з вадами серця. Я щиро дякую всім волонтерам, які долучилися до акції, та всім небайдужим, які допомагали. Хоча діяли карантинні обмеження і це внесло свої корективи у роботу волонтерів, нам все-таки вдалося зібрати більше 140 тисяч гривень. Загалом, у Тернопільській області до участі в акції було залучено близько 200 волонтерів», – констатував Андрій Човган.



Як розповів регіональний представник Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» в області Арсен Ляхоцький, за зібрані кошти придбали монітор пацієнта STAR800F з модулем вимірювання СО2 та аксесуарами, 5 пульсоксиметрів «БІОМЕД» ВР-10М, насос інфузійний «БІОМЕД» МЕ 600. Діагностика та лікування дітей області цим обладнанням здійснюватиметься безкоштовно.



«До слова, у 2019 році за кошти, зібрані у Тернопільській області ( 403 380,0 грн.) закуплено медичне обладнання для кардіологічного відділення Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. А за 15 років проведення акції в області, зібрано коштів та закуплено обладнання на суму 2 313 240,45 грн», – зазначив Арсен Ляхоцький.