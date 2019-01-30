На Тернопільщині з’ясували, хто винен у смерті чоловіка на виробництві

Управління Держпраці у Тернопільській області завершило спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 13 жовтня 2018 року із підсобним робітником на виробничій базі ТзОВ «Спецавтоінвест» у селі Острів.

Відповідно до висновку Тернопільського бюро судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала від травматичної ампутації лівої верхньої кінцівки з ушкодженням кровоносних судин, зовнішньої кровотечі, масивної крововтрати. При експертизі взірця крові етилового алкоголю не виявлено.

Місцем нещасного випадку є приямок для стрічкового конвеєра бетонозмішувального вузла АБСУ-60, що знаходиться по вул. Промисловій у с. Острів Тернопільського району. Під час загрузки міксера сталась зупинка бетонозмішувального вузла, потерпілий, незважаючи на сигнал, який подається перед початком роботи, під час автоматичної зупинки стрічкового конвеєра намагався дерев’яною дощечкою очистити внутрішню частину стрічки від просипаних матеріалів. У цей час конвеєр автоматично запустився і руку працівника затягнуло під підтримуючий ролик та стрічку конвеєра, унаслідок чого він отримав травматичну ампутації лівої верхньої кінцівки з ушкодженням кровоносних судин. Лікарі швидкої, які приїхали на місце події, констатували смерть робітника 1984 р. н.

Комісія з розслідування виявила технічні та організаційні причини нещасного випадку. Технічні – конструктивні недоліки засобів виробництва та неякісне розроблення проектної документації на бетонозмішувальний вузол АБСУ. Зокрема, організаційні причини – виявлено порушення трудової та виробничої дисципліни (спроба працівника прибрати просипані матеріали із стрічки під час автоматичної зупинки стрічкового конвеєра), у тому числі невиконання вимог інструкцій з охорони праці та невиконання посадових обов’язків (незабезпечення додержання вимог нормативних документів з охорони праці, не обладнання огородженням підтримуючих роликів стрічкового конвеєра бетонозмішувального вузла АБСУ).

Розглянувши матеріали розслідування нещасного випадку, комісія визнала нещасний випадок пов’язаним із виробництвом. Посадовим особам підприємства доручено здійснити заходи щодо усунення причин нещасного випадку. Члени комісії мали зустріч із сім’єю потерпілого та роз’яснили права щодо розв’язання соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку.

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