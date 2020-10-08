Відновилася боротьба за приміщення в центрі Тернополя, з історичної будівлі несподівано зняли арешт

З історичної будівлі в центрі міста, яка фігурує в резонансному кримінальному провадженні через намір міськради збути дане приміщення за істотно заниженою ціною, несподівано зняли арешт, – пише Терміново.

Це стало відомо після того, як тернопільський журналіст Назар Наджога побачив біля будівлі майстрів.

«Кажуть, що поки “залізнична лікарня” в Тернополі під арештом, а щасливі власники вичитують підозру, то треба доробити фасад і замести всі сліди», – написав він під розміщеною фотографією у Фесбуці.

В коментарях до допису журналіст нагадав, що суд наклав арешт на дану будівлю.

«А зараз там ремонти. На фото: час 17.55, майстри зачиняють вхідні двері», – написав Назар Наджога.

Арешт на майно наклали у грудні 2019 року тому, оскільки дана будівля є речовим доказом у кримінальному провадженні, відкритому на початку року. Нагадаємо, 14 січня прокуратура та управління СБУ у Тернопільській області оприлюднили інформацію про те, що приміщення колишньої лікарні хотіли незаконно продати за 15 мільйонів гривень без конкурсу.

«Власність громади шляхом підробки документів про нібито проведення невід’ємних покращень на 4,5 млн грн хотіли незаконно приватизувати. Причому приватизувати за вартістю, яка в 7 разів занижена. Хоча ми побачили, що і на ті 4,5 млн грн робіт не виконали», – повідомив у липні про попередні результати розслідування тодішній прокурор області Петро Бойко. Він зауважив, що через оборудку місто ледь не втратило 35 млн грн.

Після накладення арешту міська рада неодноразово намагалася оскаржити це рішення в суді.

Як запевнив у липні Терміново заступник прокурора області Олександр Божко, ці спроби були безуспішними.

Однак 24 вересня 2020 року, як з’ясувало наше видання в прес-службі обласної прокуратури, слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області за клопотанням орендаря виніс ухвалу про скасування арешту на вищезазначене майно в частині користування, володіння та здійснення будівельних робіт.

«Вказана ухвала, відповідно до вимог КПК України, не оскаржується. Водночас, оскільки вказане приміщення є речовим доказом у кримінальному провадженні, прокуратура знову звернулась з клопотанням до Тернопільського міськрайонного суду про накладення арешту на майно в частині володіння, користування та проведення будівельних робіт. Враховуючи, що для розгляду зазначеного клопотання автоматизованою системою документообігу суду визначено слідчого суддю, яким було ухвалено рішення про скасування арешту, прокурором подано заяву про його відвід», – повідомили в прокуратурі.

Розгляд клопотання призначено на 9 жовтня і його результат має стати відомим наприкінці тижня.

У прокуратурі додали, що уже двічі зверталась до слідчих суддів міськрайонного суду щодо передачі зазначеного приміщення в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об’єкт нерухомого майна (АРМА), з метою передачі вищевказаного будинку в управління з метою забезпечення його схоронності та збереження економічної вартості. Однак, слідчими суддями у задоволенні вказаних клопотань відмовлено.

Наразі прокуратура Тернопільської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживань при спробі приватизації майна в історичній частині м. Тернополя, загальною площею понад 3 тис. м2, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими ГУНП в області

Слідство досі триває, двом особам оголошено про підозру.

Фото: Назар Наджога