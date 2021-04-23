Тернопільська обласна бібліотека для дітей перемогла у рейтингу книгозбірень

Представниця від Тернопільської обласної бібліотеки для дітей письменниця Оксана Ратушняк лідирувала у Всеукраїнській акції «КОЛО читання. Книга єднає країну!».

За ініціативи Національної бібліотеки України для дітей, метою акції було ознайомлення з творчістю письменників-початківців на державному рівні. Адже їм необхідна реклама і підтримка книголюбів.

Головна ідея Національної піар-акції, полягає у тому, щоб впродовж тижня ознайомити читачів усієї України з творчістю регіональних письменників, які тільки розпочинають свою творчість, не відомі читацькому загалу, але вже встигли видати одну чи кілька книжок.

За попередньо складеним планом, щодня обласні бібліотеки, а також Національна бібліотека України для дітей публікували відеопрезентації до 5 хвилин про сучасного письменника області, знайомлячи читачів зі своїм автором та його творчістю.

Критерії оцінювання були наступні: оцінки дитячого експертного журі у складі Лідерів читання – 2020 та онлайн голосування.

Молода письменниця Оксана Ратушняк стала представницею від Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Перше місце в рейтингу вона посіла впевнено, адже її презентація набрала найбільшу кількість «лайків» і позитивних відгуків.

Усього 28 бібліотек зі всієї України взяли участь у піар-акції.

У підсумку відбулось інтерв’ю з переможницею Оксаною Ратушняк та завідувачкою науково-методичного відділу Тетяною Хованець, яка була модератором і розповідала журналістам про підготовку до акції.

Оксана Ратушняк з вдячністю звернулась до бібліотекарів за можливість представити свої твори на державному рівні, а також подякувала всім за підтримку.

Тата Волошина за матеріалами terminovo.te.ua