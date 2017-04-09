Тернопільська облрада позачергово збереться у понеділок через введення абонплати за газ, – Олег Сиротюк

Про це під час прес-конференції повідомив голова фракції ВО «Свобода» в облраді Олег Сиротюк.

Націоналісти вимагатимуть остаточного скасування, а не відтермінування запровадження абонплати на газ, припинення тарифного здирництва українців, а також відставки Дмитра Вовка із посади голови НКРЕКП.

– Ми всі в останній період часу стали свідками реакції суспільства на дуже багато дій і вчинків теперішньої влади. Ми бачимо, як суспільство сколихнула ситуація, а саме рішення НКРЕКП з приводу введення, так званої, абонплати на газ. Звичайно, що ВО «Свобода» не може бути осторонь цих подій і тієї реакції подій, яка розгортається, тому ми розпочинаємо всеукраїнську акцію, яка має закцентувати владі, що вона у своїх діях має керуватися інтересами українського суспільства, – зазначив Олег Сиротюк.

За словами політика, «свободівці» по всій Тернопільщині ініціюють скликання позачергових сесій районних, міських, селищних та сільських рад, аби одностайно виразити позицію мешканців області щодо введення абонплати. Окрім направлення звернень до влади, планують також і публічні акції.

– Ми передбачаємо, що буде дуже серйозна реакція на даний факт саме у сільській місцевості, тому що у тих населених пунктах, які підключені до газової мережі, люди вкладали власні кошти у мережі, їх встановлення. А зараз їм за те, що вони уже оплатили, хочуть встановити щомісячну абонплату. Крім того, люди, які користуються газом не цілий рік, тобто на дачах і у будинках, куди вони виїжджають лише на літній період, взагалі опиняються в умовах, коли послугою вони не користуються, а мусять платити. Реакція українців може стати такою ж, якою була на спробу влади припинити блокаду «торгівлі на крові», – переконаний очільник фракції.

Представники ВО «Свобода» вимагатиме негайно відмінити Постанову №348 від 28 березня 2017 року НКРЕКП, якою введено щомісячну абонплату за підключення до системи газопостачання, а також негайної відставки усього керівного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.