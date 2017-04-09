За сприяння благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори Добро» у Петриківському геріатричному пансіонаті випікають великодні паски

Великий піст – це час, коли кожен християнин має очистити свої думки, переосмислити свої вчинки, задуматись над істиною життя. Це особливий час, коли ми маємо унікальну можливість усвідомити – головне завдання кожного з нас – допомогти тому, хто цього потребує. Засновник благодійного фонду «Твори добро» Ігор Гуда переконаний, що допомога ближньому не повинна обмежуватись одноразовими акціями, це має бути стилем життя та обов’язком кожного християнина.

Ігор Гуда, засновник благодійного фонду «Твори добро»

– Дуже часто під час великого посту ми зосереджуємо свою увагу на підготовці до святкування Великодня. Але в ці дні важливо не забувати про духовність. І подати руку допомоги тим, хто перебуває у скруті, – зазначив Ігор Гуда.

Засновник Благодійного фонду “Твори добро» вважає, що соціальне служіння – це, перш за все, завдання підприємців, адже вони завжди приходили на допомогу в складні часи. Меценат показує приклад соціально відповідального бізнесу. Лише за 2016 рік силами підприємства «Креатор-Буд», яке очолює Ігор Гуда, була проведена повна реконструкція площі Героїв Євромайдану, надавалась допомога геріатричним відділенням, спортивним школам, родинам бійців АТО. Уже понад рік мешканці області користуються ендоскопічним обладнанням, яке для Тернопільського обласного онкологічного диспансеру передав Ігор Гуда. А на початку цього року засновник благодійного фонду перед Великим постом разом з дружиною, з благословення папи Франциска та Митрополита Василія Семенюка, привіз з Ватикану на Тернопільщину Нерукотворний образ Христа, який згуртував біля себе сотні тисяч християн зі всієї України.

До літніх людей у геріатричні пансіонати області Ігор Гуда приїжджає не вперше. Допомагає у придбанні необхідного медичного обладнання, сантехніки, вирішенні ремонтних та побутових питань.

Напередодні одного з найбільших Християнських свят, спільно з Тернопільсько-Зборівською Архиєпархією УГКЦ, благодійний фонд Ігоря Гуди «Твори добро» започаткував великодню традицію. У Петриківському обласному геріатричному пансіонаті уже кипить робота. Мешканці будинку з душею випікають, прикрашають та пакують паски і вірять, що вони принесуть радість кожному потребуючому.

-Ми , мешканці Петриківського пансіонату робимо пасочки бідним людям по інших пансіонатах. Так ми допомагаємо, щоби люди знали, що є таке свято як Великдень. І думаємо, що вони будуть раді нашим дарункам , – розповідає мешканка Петриківського обласного геріатричного пансіонату Леся Романська.

Стефанія Рекуш, мешканка Петриківського обласного геріатричного пансіонату

– Ми від щирої душі тим бідним людям, які не можуть того сотворити і зробити, що ми робимо – допомагаємо тим бідним людям. Міцного здоров’я, згоди між ними, і нехай Господь Бог їм допомагає у їхньому безсильному житті, – каже 82-річна мешканка геріатричного будинку Стефанія Рекуш.