Тернопільська школярка втекла з дому

Тернопільські поліцейські розшукують 15-річну жительку обласного центру Каріну Раєвську. Рідні дівчинки повідомили, що вранці 24 квітня вона вийшла з дому і до тепер її місце перебування залишається невідомим.

Школярка на зріст 161 см, середньої статури, волосся світле, довге, обличчя овальне. У день зникнення була одягнена чорну коротку балонову куртку, сині джинси синього кольору, світлі спортивне взуття на платформі. Мала із собою чорний рюкзак.

Дівчина може перебувати на автостанціях, залізничному вокзалі, або орендованих квартирах.

Інформацію про можливе місце Каріни Раєвської перебування правоохоронці просять повідомляти за номерами телефонів: 0969551235, 0673699896, або 102 у будь-який відділ поліції.