На Тернопільщині держава відсудила майно дитячого санаторію

Суди усіх інстанцій підтвердили законність позиції прокуратури Тернопільської області щодо повернення державі частки майна дитячого оздоровчого закладу «Лісова пісня» на Борщівщині, вартістю понад 2,5 мільйони гривень.

Нагадаємо, ще у 2011 році Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Тернопільській області визначено державну частку у майні Міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня», яка складає 43,7 % та становить понад 2,5 млн грн. Проте, через необґрунтоване включення до статуту закладу положення про засновників – колективних сільгосппідприємств, до останнього часу не було можливості зареєструвати державну частку у встановленому законом порядку.

На даний час вживаються заходи до виконання рішення суду та проведення реєстрації державної частки майна.