Тернопільське обленерго по лізинговій схемі переплатить мільйон за позашляховики Renault

ВАТ «Тернопільобленерго» 20 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «ВіЕйБі Лізинг» про послуги фінансового лізингу вартістю 2,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У лізинг на чотири роки взяли два автомобілі Renault Duster Life 4х4 2018 року випуску з дизельним двигуном об’ємом 1,5 л потужністю 110 к. с. і механічною 6-ст. КПП.

Загальна вартість автомобілів становить 1,18 млн грн., або 592 тис грн. за автомобіль, а решта 1,07 млн грн. піде на винагороду лізингодавцю за отримані в лізинг автомобілі.

Таким чином, загалом автомобілі в лізинг обійдуться у 1,13 млн грн. за штуку.

Зараз у салонах такі автівки продаються вдвічі дешевше – по 563 тис грн.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі було 2,30 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Конді» директора Ганни Ліхачової та Олега Іванова.

Компанія «ВіЕйБі Лізинг» («VAB Лізинг») належить Людмилі Золотарьовій та її ж ТОВ «НВЛ». Золотарьова разом із фірмою «НВЛ» значаться засновниками ТОВ «Компанія з управління активами «ВіЕйБі Ессет Менеджмент», ТОВ «ВіЕйБі Експрес» і ТОВ «ВіЕйБі Груп». Раніше ці чотири фірми зі схожими назвами належали збанкрутілому «ВАБ Банку» Олега Бахматюка, доки ФГВФО не продав їх на аукціоні.

«Тернопільобленерго» на 50,99% належить державі. Ще 25% і 15% акцій відповідно мають кіпрські фірми «Larva Investments» і «Bikontia Enterprises», які приписують Ігорю Коломойському і Костянтину Григоришину.

Наглядову раду «Тернопільобленерго» донедавна очолював Олександр Сагура – голова НР «Прикарпаттяобленерго» та екс-член НР «Запоріжжяобленерго». Він також керує ТОВ «Укренергоконсалтінг», засновниками якого є член НР «Львівобленерго» Марина Овчиннікова і голова ревізійної комісії «Прикарпаттяобленерго» Олексій Безуглий.