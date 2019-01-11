Жителі Вишнівецької громади передали захисникам випічку за давніми рецептами

Практично всі жителі села Бодаки Вишнівецької об’єднаної громади взяли участь у приготуванні смачної посилки для воїнів ООС на сході України. Напередодні Різдва хто продуктами, а хто безпосередньою участю у випіканні смаколиків долучився до благодійної акції, ініціаторами якої стала адміністрація Вишнівецької ОТГ. Про це розповіла діловод Бодаківського старостинського округу Марія Віхоть (Марія Віхоть-Поставчук).

Пані Марія каже: коли перед жителями села постало питання, що приготувати для наших воїнів-захисників на Різдвяні свята, вона згадала свого брата. Він військовий, раніше захищав рубежі нашої держави на сході України.

– Коли ми телефонували йому і запитували, що передати, брат просив щось спекти, – розповіла пані Марія. – Це й зрозуміло: хлопці на фронті дуже відчувають брак домашньої їжі, особливо випічки…

Порадившись із друзями, зокрема, з учасницями місцевого аматорського колективу «Бодачанка», Марія Віхоть заручилася також підтримкою директора Бодаківська Зош І-ііі Ступенів Лариси Владики (Larisa Vladika), яка надала приміщення для приготування випічки, і активісти взялися до справи.

– Ми обдзвонили жителів села з проханням принести продукти для печива і струдлів, які вирішили пекти, – продовжує пані Марія. – Відгукнулися практично всі. Люди приносили смалець, маргарин, яйця, олію, борошно, варення. Робили це охоче, тішачись, що військові зможуть невдовзі поласувати домашньою смакотою.

Випікали чотири види печива і струдлі за трьома рецептами працівниці шкільної їдальні, прибиральниця, директор, учасниці «Бодачанки», загалом 15 жінок. Допомагали їм з півтора десятка учениць 5-9 класів. Впорались з роботою за день. Випічка вийшла смачнючою – в цьому переконалися всі, знявши після праці пробу.

Цікаво, що печиво і струдлі активісти виготовляли за старовинними рецептами. Для цього довелося підключити до справи досвідчених кухарів.

– Ми хотіли спекти, наприклад, сухарики «Сови», але ніхто не міг пригадати рецепт, – каже Марія Віхоть. – Згадали, що у селі живе жінка, яка колись була головною господинею на весіллях, Євдокія Собко. Я зателефонувала до неї і запитала, чи є у неї рецепт «Сов». Через півгодини вона нам його продиктувала. Дала також рецепт сухариків, які називає «Калачиками», теж старовинний. «Калачики» у нас вийшли смачними і гарними, такими «пухнастими». Спекли ми в той день ще й пісочне і дріжджове печиво. Струдлі робили з яблуками і корицею, з вишнями, з горіхом, смородиновим варенням. Випічка вдалася, і ми цьому щиро раді.

10 січня бус, наданий головою Вишнівецької ОТГ Володимиром Кравцем, виїхав на позиції наших захисників у Донецькій області, в район населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитне.

Як розповів інший учасник поїздки, Вишнівецький благочинний протоієрей Святослав Швець, волонтери традиційно повезли різдвяну передачу бійцям добровольчих формувань, зокрема – з «Правого сектору».

– Вантаж вагою 1,5 тонни складається з продуктів харчування, одягу, взуття, засобів гігієни, – розповів священик. – До збору посилки доклалися жителі Бутина, Бодаків, Мухавця. Переконані, що військові відчують радість від підтримки наших прихожан.

Побажаємо волонтерам щасливої дороги і успішного повернення додому.

СВІТЛАНА БЕРЕЗІВСЬКА