Тернопільські чиновники кажуть, що вони проти ремонту доріг “для галочки”

З настанням сприятливих погодних умов на Тернопільщині більш активно відбуватиметься ремонт автошляхів.

На сьогоднішній день 90 млн грн передбачено на утримання та ямковий ремонт доріг, і ці кошти активно освоюються. Також, відповідно до Постанови КМУ, 140 млн грн передбачено на поточний ремонт автошляхів Тернопільщини. Допомогти використати ці кошти ефективно закликає голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Нам потрібен якісний результат, а не робота «для галочки». Тому факти, коли бригади працюють в дощ і закидають асфальт у багнюку – є неприпустимі. Таке марнотратство нам дуже дорого обійдеться. Зважаючи на це закликаю громадські організації, активістів долучатися до контролю процесу, повідомляти про факти порушень. Адже якщо ми хочемо бачити ефективний результат, то маємо працювати в цьому напрямку разом», – наголошує Степан Барна.