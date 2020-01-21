Тернопільські капелани освятили воду для військових передової

Отець Володимир Фірман, економ Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, отець Володимир Топоровський, декан Зарваницький, та о. Михайло Живчак, парох сіл Довжанка та Домаморич (Тернопільський район), та семінарист Святослав Гриник з нагоди свята Богоявління Господнього здійснили духовну місію у зону ОСС. Отці проводили духовні розмови з бійцями, служили для них Святі Літургії, сповідали, привезли продукти та різного роду допомогу, а також здійснили Чин Великого Йорданського водосвяття.

Духовні зустрічі відбувалися у місцях дислокації військових підрозділів Станиці Луганської, Попасної, Щастя, Лисичанська (Гірське). «Ми також провідували наших хлопців із батальйону «Тернопіль», які знаходяться під Лисичанськом, – каже о. Володимир Топоровський. – Ми служили для них Святу Літургію, а на Йордан посвячували воду. Свята Літургія та Сповідь – це те, що приносить нашим воїнам силу та відвагу продовжувати захищати нашу Батьківщину, бо з ними Бог».

прес-служба архиєпархії