Тернопільські лікарі перші вмітимуть це (відео)

У Тернополі проводять перші в Україні курси мови жестів для лікарів. Їх організували в тернопільському медичному університеті. Уже набрали дві групи студентів. Усе це – аби відкрити медзаклади для людей, які мають вади розвитку мови.

Викладач мови жестів пані Неоніла уже кілька років працює у спеціалізованій школі для глухих людей. Жінка зазначає, що вона постійно супроводжувала учнів під час візитів до лікарів.

Бо інакше медики не могли дізнатись, що турбує пацієнта. А тому одразу ж погодилась, коли на початку осені її запросили викладати мову жестів для медиків.

“Я маю багато друзів із вадами слуху. І коли розповідала про цей проект, то людям дуже приємно”, – наголосила викладач мови жестів Неоніла Яценко.

Курси проводять ввечері після навчання та роботи. В аудиторії бракує місць для всіх охочих. Більшість тут – студенти-медики. Втім, є і багато лікарів з усієї області.

Зараз є безліч людей, з якими можна порозумітися тільки цієї мовою. Наприклад, особливо для медика це може виявитися це дуже важливим, тому що іноді це може врятувати навіть життя, – зазначила студентка 5 курсу ТДМУ Оксана Лабівка.

Зараз на курсах вивчають алфавіт та основні фрази. За тиждень уже перейдуть до специфічних медичних термінів. Ідею навчати лікарів жестової мови запозичили за кордоном. На Заході кожна державна установа має спеціаліста, який уміє спілкуватися жестами.

Навчання для медиків абсолютно безкоштовне, воно триватиме два місяці. Наразі на курсах набрали дві групи по 50 учнів. Та вже зараз організатори формують нові списки охочих вивчити мову жестів. Уже зголосилося більше 200 лікарів та студентів.