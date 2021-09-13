Тернопільські муніципали попереджають про штраф за спалення трави та листя

За спалення трави та опалого листя штраф у розмірі від 3060 грн до 6120 грн.

Восени у нас прийнято спалювати опале листя, навесні – торішню траву, гілки. Мешканці приватних житлових будинків та дач активно починають наводити лад у домогосподарствах, спалюючи гілки, суху траву та різний непотріб. Шкода від спалювання листя і сухої трави багатолика і надзвичайно небезпечна. На превеликий жаль, українці рідко надають цьому ваги.

В пік весняного і осіннього паліїв повітря стає важким і гірким, збільшуються випадки захворювань дихальних шляхів.

При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин. Крім безпосередньої загрози людському здоров’ю, спалювання листя і сухої трави призводить до знищення екосистеми. Управління Муніципальної інспекції ТМТГ попереджає що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Такі дії несуть загрозу навколишньому середовищу та становлять небезпеку для життя людей.