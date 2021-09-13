Поблизу Тернополя влаштували сміттєзвалище автошин
Чи становить загрозу життям мешканців Тернополя несанкціоноване сміттєзвалище автошин в середмісті? Таке питання задає Микола Сивирин у мережі ФБ.
- Мова навіть не про естетику чи благоустрій, а про можливу техногенну катастрофу в разі займання такої величезної кількості автомобільних шин.
вулиця Промислова, 26, Тернопіль, Тернопільська область, 46020
49°34’41.1″N 25°36’07.9″E
Інформація про ділянку
Кадастровий номер:
6110100000:03:002:0033
Тип власності: не визначено
Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості J. 11.02
Площа: 0.3871 га