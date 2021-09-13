Поблизу Тернополя влаштували сміттєзвалище автошин

Чи становить загрозу життям мешканців Тернополя несанкціоноване сміттєзвалище автошин в середмісті? Таке питання задає Микола Сивирин у мережі ФБ. Мова навіть не про естетику чи благоустрій, а про можливу техногенну катастрофу в разі займання такої величезної кількості автомобільних шин.

вулиця Промислова, 26, Тернопіль, Тернопільська область, 46020

49°34’41.1″N 25°36’07.9″E

Інформація про ділянку

Кадастровий номер:

6110100000:03:002:0033

Тип власності: не визначено

Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості J. 11.02

Площа: 0.3871 га



