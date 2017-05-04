Тернопільські націоналісти об’єдналися та зробили публічну заяву

У зв’язку з цими подіями патріотичні організації міста вирішили зібрати прес-конференцію, щоб повідомити громадськість, що зазначені факти є провокацією проти патріотів Тернополя.

Почнемо з того, що наші організації та багато інших підписали Національний маніфест, тобто знайшли 20 точок дотику по яких вони працюють у спільному руслі, доповнюючи дії одне одної, координуючи їх, – розповів голова ТШ НВП «Правий сектор» Роман Безкостий.

– Ми розуміємо, що це провокація, направлена на те, щоб розсварити націоналістів, які нещодавно об’єдналися. Національний маніфест, який передбачає спільні дії, сподіваємося допоможе швидше знайти мерзот, які це вчинили та зробити все, щоб унеможливити в майбутньому глум над світлою пам’яттю Героїв України. Задля цього ми сьогодні підпишемо спільну заяву, – наголосив голова ТОО «Національний корпус» Володимир Петришин.

«У зв’язку із небезпекою продовження актів вандалізму в Тернополі, ми вимагаємо від усього силового блоку на місцевому рівні посилити патрулювання пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дошок борців за незалежність України, письменників та інших діячів культури та національно-визвольного руху, учасників російсько-української війни розташованих в місті та вжити усіх необхідних заходів негайного розслідування, викриття та покарання винних в актах вандалізму. Зі своєї сторони готові надати правоохоронцям усю необхідну допомогу в реалізації зазначених заходів», – йдеться у заяві.

– Я вважаю, що це історичний момент, коли відбулося об’єднання націоналістичних сил, це надзвичайно важливо для України, для її подальшої боротьби. Думаю всі наші сили мають бути активізовані і тут, на другому, мирному фронті, де ми спільно підставляємо одне одному плече. Ми чітко розуміємо, що багатьом це не вигідно і від того починається боротьба, від того є провокації. Всі націоналістичні сили є спільні разом і жодні провокації нас не розсварять, бо є важливіші речі, ми всі – державники і пріоритет – боротьба за Україну, – переконаний голова ТМО ВО «Свобода» Володимир Стаюра.