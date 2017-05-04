Бережанський госпітальний округ отримає 50 мільйонів гривень
Тернопільську область поділили на чотири госпітальні округи. Таке розпорядження затвердив Кабінет Міністрів України. Відповідно до документа, виокремлено Тернопільський, Кременецький, Чортківський та Бережанський округи.
Запропонована Кабміном карта-схема дещо відрізняється від того, що анонсували в області. Керівництво говорило про створення трьох округів, а не чотирьох, і мало для цього певні підстави. Нормативами передбачено, що госпітальний округ має обслуговувати максимум 350 тис. осіб. На Тернопільщині проживає близько мільйона громадян, тому планували поділити регіон на три округи – по триста з хвостиком тисяч кожен. У Кременці та Чорткові окружними бачать районні лікарні. У Тернополі – міську лікарню №2. Однак навколо неї зосереджено значно більше населення, ніж дозволено, – майже 550 тис. Тож розглядається варіант, що у підтримку їй нададуть ще один заклад. Як варіант – Тернопільська міська лікарня №3 чи Козівська районна лікарня.
Зі створенням госпітальних округів з’явилася можливість придбати обладнання для надання медичної допомоги – як лабораторне, так і діагностичне. Згідно із програмою кожен госпітальний округ має отримати на це 50 мільйонів гривень.
Крім того у нас буде створено госпітальну раду, до якої увійдуть представники від кожного району, який увійшов до округу. Рада вирішуватиме, як працюватиме галузь у межах медичного округу і на роботу якого ніхто не матиме впливу.