Тернопільські патрульні допомогли водієві запобігти це загорянню авто

Учора, патрулюючи на вулиці Микулинецькій, інспектори Микола Юзьо та Олег Мотрук помітили автомобіль Subaru, який стояв на проїжджій частині з увімкненою аварійною сигналізацією. Поліцейські зупинилися біля авто та запитали у водія, що трапилось. Керманич розповів, що автомобіль раптово вийшов з ладу та стало чутно різкий запах тління.

Інспектори швидко відкрили капот та знеструмили мотор, щоб запобігти загорянню транспортного засобу.

На щастя, обійшлось без наслідків, тож патрульні допомогли водієві доставити автомобіль до найближчої станції обслуговування. Керманич щиро подякував поліцейським за допомогу.