17:35 | 14.12.2020
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Бізнес-Погляд 

Чи варто замовляти сантехніку в інтернеті?

Irena 0 Views Прокоментуй!

Наскільки це зручно та  безпечно?

Карантинні обмеження навчили нас купувати в мережі. Кілька років тому багато хто сумнівався, замовляючи джинси. Зараз же ми спокійно купуємо побутову техніку, сантехніку, плитку, або змішувачі з доставкою додому. Це безпечно, адже не доводиться ходити по багатолюдному магазину. А ще зручно, адже на сайті ви бачите характеристики товару, опис, фотографії в інтер’єрі. Не потрібно чекати консультанта, щоб уточнити, з якого матеріалу виготовлений змішувач. Уся потрібна інформація — перед очима.