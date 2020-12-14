Чи варто замовляти сантехніку в інтернеті?

Наскільки це зручно та безпечно?

Карантинні обмеження навчили нас купувати в мережі. Кілька років тому багато хто сумнівався, замовляючи джинси. Зараз же ми спокійно купуємо побутову техніку, сантехніку, плитку, або змішувачі з доставкою додому. Це безпечно, адже не доводиться ходити по багатолюдному магазину. А ще зручно, адже на сайті ви бачите характеристики товару, опис, фотографії в інтер’єрі. Не потрібно чекати консультанта, щоб уточнити, з якого матеріалу виготовлений змішувач. Уся потрібна інформація — перед очима.