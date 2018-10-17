Тернопільські студенти здобуватимуть знання в аудиторії, де навчався Герой

В Тернопільському національному технічному університеті ім.Івана Пулюя відбулося відкриття аудиторії, яка носитиме ім’я студента-бійця Степана Стефурака, що загинув на Сході України, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

Степан Стефурак навчався в університеті на економіста та не міг залишатись осторонь подій, що відбуваються в державі, він став на захист суверенітету та територіальної цілісності України. Хлопець героїчно загинув 22 вересня 2014 року у селищі Піски поблизу Донецього аеропорту.

Щороку в університеті згадують подвиг Степана Стефурака, а цьогоріч 10 жовтня, напередодні Дня захисника України, академічна громада на чолі з ректором університету професором Петром Яснієм, матір’ю покійного Світланою Стефурак та разом з представниками адміністрації та громадськості міста урочисто відкрили меморіальну аудиторію в знак великої шани та пам’яті про Героя.

Петро Ясній, професор, ректор університету:

Степан Стефурак став для нас символом незламності духу, символом відваги та боротьби. Він був молодим, енергійним хлопцем із великим почуттям гумору і з серйозним ставленням до життя. А ще Степан безмежно любив Україну. Він одним з перших віддав своє життя за свободу і незалежність України. Ми завжди будемо пам’ятати його великий подвиг. А віднині аудиторія імені Степана Стефурака буде ще одним нагадуванням про те, що дорогою ціною дається мир і спокій в країні та у нашому місті для того, щоб студенти могли вільно ходити на заняття і кожен з нас міг жити і працювати у незалежній Українській державі.

Оксана Децик, ідейний організатор створення аудиторії, керівник відділу у справа молоді та зв’язків з громадськістю:

Довго виношувалася ідея оформлення цієї аудиторії. Ідея опирається на відомі цитати Івана Пулюя та Івана Франка, тому хотілося зробити, щоб все було сучасно, неформально, патріотично, близько до молоді, щоби аудиторія відповідала тому духу і переконанням, за які віддав життя наш студент.