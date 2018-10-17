Мешканці села Цвітова, що на Тернопільщині, перетворюють ліс у смітник

Для чого вивозити сміття на спеціальне сміттєзвалище і платити за це гроші, якщо можна просто викинути його в ліс абсолютно безкоштовно. Цим керуються люди, які своїми діями перетворюють ліси у стихійні сміттєві звалища.

Одним із таких є стихійне сміттєзвалище біля села Цвітова Бучацького району. І це при тому, що навесні лісівники вже прибирали дану територію від сміття. Враховуючи, що місцевість там горбиста та поряд є досить велика яма, лісничий Бучацького лісництва Володимир Ладан доручив трактористові локалізувати дане сміттєзвалище.

Працівники Бучацького лісгоспу сподіваються на свідомість людей і вкотре просять жителів навколишніх сіл поважати їхню працю та не смітити в лісах.

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