Тернопільські священики благословили в дорогу на відпочинок дітей учасників АТО

Перша група дітей з Тернопільської області, чиї батьки є учасниками АТО, проведе два тижні у дитячому таборі у Мазовецькому воєводстві Республіки Польща. Саме туди на оздоровлення їх запросили польські партнери. 40 діток відправилися з Тернополя до Польщі. Провести їх прийшли рідні та друзі, влада та духовенство.

Із благословення Високопреосвященнійшого Нестора, архієпископа Тернопільського й Кременецького, разом із духовенством УАПЦ, на добру дорогу дітей поблагословили священики кафедрального собору свв.Рівноапостольних Костянтина та Єлени – ключар прот. Євген Заплетнюк та прот. Володимир Савчин. Після молитви за дітей і добру путь, отець Євген побажав дітям доброго та корисного відпочинку, закликавши їх з честю високо нести наш стяг і звання дітей Героїв України, бути прикладом іншим дітям у всьому. А ще протоієрей нагадав про важливість молитви – закликав усіх, незалежно від того, чи буде можливість молитися разом, принаймні двічі на день, вранці та ввечері хоча б на кілька хвилин, схилити своє серце в молитві перед Творцем. Це є обов’язок кожного християнина.

Довідка. Поїздка відбувається за сприяння Тернопільської обласної державної адміністрації на запрошення Союзу польських харцерів з Мазовецького воєводства. Харцери це – аналог українських пластунів, тому відпочинок буде активний і дуже насичений різноманітними заходами. За останніх три роки вдалося відправити на оздоровлення за кордон близько 400 дітей. Цього року планують оздоровити ще 200.