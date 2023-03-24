Тернопільські військовослужбовці можуть отримати індивідуальні аптечки

З метою попередження та лікування гострих сезонних респіраторних вірусних інфекцій військовослужбовці у Тернополі можуть отримати індивідуальні аптечки.

Для цього захисники чи захисниці перебуваючи у місті, повинні звернутися у Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення за адресою вул. Миколи Лисенка, 8-А. Щоб отримати індивідуальну аптечку необхідно пред’явити посвідчення учасника бойових дій (УБД) або довідку із військкомату.

До складу індивідуальної аптечки входять групи препаратів, які використовують при різних простудних захворюваннях, зокрема: знеболювальні протизапальні препарати, жарознижувальні та відхаркувальні засоби. Також ряд крапель, а саме: судинозвужувальні для носа, протизапальні краплі для очей та вушні. Варто відзначити, що в цій аптечці на прохання захисників є і протиопіковий аерозоль.

Якщо рідні бажають отримати та передати військовослужбовцю таку аптечку необхідно надати документи, що посвідчують родинні зв’язки та копії документів захисника.

Отримати додаткову інформацію можна за телефоном (0352) 23-56-52.