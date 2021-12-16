22 грудня 2021 року Божого, середа, Тернопільсько-Зборівській митрополії УГКЦ виповнюється 10 років від дня її заснування. Благословити вірних та розділити радість ювілейного торжества прибуде Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук та Апостольський Нунцій в Україні архиєпископ Вісвалдас Кулбокас. Високодостойних гостей громада вітатиме о 10.30 перед Архикатедральним Собором Тернополя. Божественна Літургія розпочнеться об 11.00. Високопреосвященний архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк запрошує вірних молитовно розділити радість празника та спільно подякувати Богу.

Пригадуємо, що у четвер, 22 грудня 2011 року Божого, у Архикатедрі Тернополя Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, увів на митрополичий престіл Тернополя владику Василія Семенюка. Під час Божественної Літургії, в якій взяли участь архиєпископ Томас Едвард Галліксон, Апостольський Нунцій в Україні, архиєпископи і митрополити РКЦ, 25 архиєпископів, митрополитів та єпископів УГКЦ з України та закордону, представники православної церкви, було проголошено декрет про створення Тернопільсько-Зборівської митрополії.

Від того часу Тернопіль — митрополичий осідок, Тернопільсько-Зборівська єпархія отримала статус архиєпархії, владика Василій Семенюк носить титул архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського та опікується Тернопільсько-Зборівською архиєпархією, Бучацькою та Хмельницькою єпархіями, – повідомляє пресслужба архиєпархії.