2 лютого: офіційні дані щодо поширення коронавірусу на Тернопільщині

❗️64 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 02 лютого 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 5 (жінка 66 р. Монастириський район с. Горішня Слобідка, чоловік 67 р. Чортківський район район с. Сосулівка, жінка 65 р. м. Чортків, чоловік 75 р. м. Збараж, чоловік 48 р. м. Тернопіль)

🔺одужало – 234 особи

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 563

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 37957 осіб;

🔺одужало – 35348 осіб;

🔺летальних випадків – 536 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 10692 (9661 одужало, 130 летальних);

– Бережанський район – 1902 (1808 одужало, 20 летальних);

– Борщівський район – 1743 (1664 одужало, 34 летальних);

– Бучацький район – 1351 (1264 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1798 (1733 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1661 (1513 одужало, 33 летальних);

– Збаразький район – 1866 (1780 одужало, 29 летальних);

– Зборівський район – 858 (845 одужало, 12 летальних);

– Козівський район – 1188 (1074 одужало, 9 летальних);

– Кременецький район – 2174 (2041 одужало, 36 летальних);

– Лановецький район – 979 (917 одужало, 5 летальних);

– Монастириський район – 1285 (1144 одужало, 26 летальних);

– Підволочиський район – 1491 (1427 одужало, 19 летальних);

– Підгаєцький район – 517 (491 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1546 (1407 одужало, 32 летальних);

– Тернопільський район – 3191 (3011 одужало, 40 летальних);

– Чортківський район – 2511 (2397 одужало, 37 летальних);

– Шумський район – 1204 (1171 одужало, 22 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (25 осіб)

⭕️Бережанський район (0 осіб)

⭕️Борщівський район (0 осіб)

⭕️Бучацький район (4 особи):

• с. Пишківці – 1

• с. Сороки – 2

• с. Новоставці – 1

⭕️Гусятинський район (1 особа):

• м. Хоростків – 1

⭕️Заліщицький район (2 особи):

• м. Заліщики – 1

• с. Блищанка – 1

⭕️Збаразький район (0 осіб)

⭕️Зборівський район (0 осіб)

⭕️Козівський район (4 особи):

• смт Козова – 2

• с. Теофіпілка – 2

⭕️Кременецький район (5 осіб):

• м. Кременець – 1

• с. Попівці – 2

• с. Лішня – 1

• с. Сапанів – 1

⭕️Лановецький район (2 особи):

• м. Ланівці – 1

• с. Борщівка – 1

⭕️Монастириський район (7 осіб):

• м. Монастириська – 3

• с. Горішня Слобідка – 2

• с. Красіїв – 1

• с. Григорів – 1

⭕️Підволочиський район (4 особи):

• м. Скалат – 1

• с. Остап’є – 2

• с. Дорофіївка – 1

⭕️Підгаєцький район (0 осіб)

⭕️Теребовлянський район (5 осіб):

• с. Бурканів – 2

• с. Буданів – 1

• с. Довге – 1

• с. Соколів – 1

⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Острів – 1

⭕️Чортківський район (4 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Ридодуби – 1

• с. Улашківці – 1

• с. Біла – 1

⭕️Шумський район (0 осіб)