Тернопільських діток запрошують на яскраві літні канікули з «Промінчиками»!

Ви теж помітили, що у дворах майже не чути веселих дитячих криків, сміху і вереску? Дитинства, в якому діти годинами грають у дворі з друзями, більше немає. Діти, які виросли в обнімку з планшетами та іншими ґаджетами, звикли, що саме вони -джерело всього цікавого в житті. І навіть у компанії друзів кожен продовжує натискати кнопки на смартфоні.

Сучасні діти просто-напросто не знають, як зайняти себе, якщо в руках немає ґаджетів. Але педагоги «Промінчиків» знають, як! Адже вже 3-й рік поспіль вони організують літній табір для молодших школярів. Вони вміють зробити відпочинок дітей настільки яскравим та захоплюючим, що діти забувають про свої планшети і смартфони на цілий день.

З 5 червня по 25 серпня 2017 року сімейний клуб «Промінчики» знову запрошує ваших дітей за чудовим, насиченим подіями відпочинком та незабутніми враженнями! Кожних два тижні протягом усього літа на дітей чекає нова тематична зміна, унікальна і неповторна. На кожній зміні, незалежно від тематики, на дітей чекають:

тематичні проекти, ігри та конкурси;

рухливі ігри на свіжому повітрі, квест у парку;

мотузковий парк, скелелазна стінка;

катання на катері по Тенопільському ставу;

майстерня hand-made;

кулінарні майстер-класи, тематичні вечірки;

ігротека з кращими сучасними настільними іграми;

екскурсія в майстерню карамелі та інші цікаві екскурсії.

5 причин, чому діти обирають літній табір «Промінчики»:

1. Позитивна атмосфера, що заряджає і надихає

2. Надзвичайно цікава ігрова програма

3. Ульотні майстер-класи

4. Веселі ігри, квести у парку

5. Запальні тематичні вечірки.

5 причин, чому батьки обирають літній табір «Промінчики»:

1. Під наглядом професійних педагогів дитина знаходиться у безпеці і зайнята корисними та цікавими справами, поки батьки на роботі

2. Кожна зміна містить цікаві ігри та тренінги на підвищення самооцінки дітей, командну взаємодію, розвиток лідерських якостей

3. Кожна зміна носить не тільки розважальний, але й навчальний, пізнавальний характер

4. Щодня насичена програма, що поєднує навчання, заняття спортом і активний відпочинок

5. В таборі працюють не просто педагоги, а справжні «майстри радості» , які щиро люблять дітей і отримують задоволення від спілкування з ними.

Якщо вашій дитині від 6 до 10 років, якщо ви хочете, щоб під час канікул вона повноцінно відпочила, проводячи багато часу на свіжому повітрі у веселих іграх з однолітками, якщо для вас важливо знати, де і з ким вона проводить свій час, поки ви на роботі, запишіть її в літній табір «Промінчики».

Якщо вашій дитині від 10 до 12 років і частину літніх канікул вона проведе в місті, відберіть її у комп’ютера і соцмереж, подаруйте 3 години живого спілкування з однолітками, веселих ігор та розваг на літньому майданчику «Промінчиків»!

Цього року «Промінчики» запускають новий проект цікавого дозвілля для підлітків:

Літній артмайданчик (студія малювання піском+майстерня hand-made+ігротека);

Літня кулінарна школа «Смачна подорож Європою» (кожен кулінарний майстер-клас – подорож в одну з країн Європи: цікаві факти про країну+відеофільм+словничок поліглота+кулінарний майстер-клас з приготування національної страви);

Літня академія пригод (3 години активних ігор і розваг на свіжому повітрі – ігри на командоутворення, квести в парку, пікнік на березі річки)

Зробіть відпочинок своєї дитини яскравим і захоплюючим,

навіть якщо ви залишаєтеся на літо в місті!

Детальніше про зміни табору і програму літнього майданчика для підлітків

дивіться на сайті prominchyky.com.ua.

Фотозвіти і відгуки про літній табір-2015, 2016 дивіться в групі ВК

«Літній міській табір Промінчики» https://vk.com/litniy_tabir

Забронюйте місце вже зараз. При ранньому бронюванні ви заощадите до 400 грн на кожній зміні табору або отримаєте в подарунок 3 години в літній академії пригод.

Хочете уточнити деталі? Записати дитину у табір?

Телефонуйте 067-353-1432.