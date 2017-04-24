Тернополянку обікрали прямо на роботі

Любителя чужого майна викрили працівники Тернопільського відділу поліції. Зловмисник завдав збитків мешканцям обласного центру на чималу суму.

З заявою про зникнення гаманця з робочого місця звернулась до правоохоронців тернополянка. Жінка розповіла, що ввечері виявила відсутність свого майна. Поліцейські встановили,що зловмисник скористався моментом, коли жінка на декілька хвилин вийшла з кабінету та пробрався до приміщення. З шухляди столу злодій поцупив гаманець. Завдані збитки потерпіла оцінила в 716 гривень.