Новини Тернополя 

Тернополянку обікрали прямо на роботі

Maryana 92 Views Прокоментуй!

Любителя чужого майна викрили працівники Тернопільського відділу поліції. Зловмисник завдав збитків мешканцям обласного центру на чималу суму.

З заявою про зникнення гаманця з робочого місця звернулась до правоохоронців тернополянка. Жінка розповіла, що ввечері виявила відсутність свого майна. Поліцейські встановили,що зловмисник скористався моментом, коли жінка на декілька хвилин вийшла з кабінету та пробрався до приміщення. З шухляди столу злодій поцупив гаманець. Завдані збитки потерпіла оцінила в 716 гривень.

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