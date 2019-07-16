Тернопільський антимонопольний комітет забанив фірму та підприємця, які розіграли тендер на терміналах для оплати атракціонів

Адміністративна колегія тервідділення Антимонопольного комітету у Тернопільській області оштрафувала ТОВ «Сімпл пей» і приватного підприємця Наталію Лорер за спотворення результатів торгів на загальну суму 132 тис. грн. Про це написали «Наші гроші. Львів» з посиланням на рішення АМКУ від 10 липня.

Йдеться про замовлення комунального підприємства КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» у ТОВ «Сімпл пей» щодо придбання та монтаж автоматичної системи оплати за відвідування атракціонів за 295 тис грн.

Про змову цих учасників «Наші гроші. Львів» написали ще у липні 2018 року. У статті зазначили, що засновниками ТОВ «Сімпл пей» є Леонід Гаєвський та Андрій Риндя. А Наталія Лорер спільно із Олексієм Гаєвським володіє ТОВ «Компанія «Спецгруп», в якій директором з 2012 року працює Леонід Гаєвський.

Також «Сімпл пей» зазначала, що фірма є розробником сервісу онлайн-платежів «My Pay». Компанія «Сімпл пей» входить у холдинг ТОВ «Компанія «Спецгруп». До того ж, «Компанія Спецгруп» та «Сімпл пей» розташовані за однією адресою – вул. В. Стуса, 2Д.

Після публікації юристи Bihus.info (проект «Тисни») скерували звернення, й Тернопільське тервідділення АМКУ підтвердило виявлені факти, а також встановило, що обидва учасники завантажували документи з однієї IP-адреси та мали спільний номер телефону.

За результатами рішення, учасників оштрафували: ТОВ «Сімпл пей» – на 68 тис грн., а Наталію Лорер – на 64 тис грн. Тепер вони не можуть брати участь у відкритих торгах впродовж трьох наступних років.

ТОВ «Сімпл пей» і Наталія Лорер зареєстровані в Одесі. Це перший і єдиний випадок, коли учасники зустрілися на торгах.