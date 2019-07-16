Солдат розкрадав пальне тернопільської військової частини

У таке навіть повірити важко: у час, коли Збройні сили України в ході проведення на той час антитерористичної операції давали відсіч «трактористам»-сепаратистам під керівництвом кадрових офіцерів Росії, у Тернополі старший солдат Олексій Н. (з етичних міркувань ім’я обвинуваченого змінено) вирішив підзаробити, гендлюючи військовим майном.

Як було встановлено слідством, 2 роки тому, на початку березня, під вечір Олексій Н. неподалік автосервісу «Дизель», що на вул. Лозовецькій у Тернополі, продав такому собі Василю 100 літрів ввіреного йому дизельного пального та отримав півтори тисячі гривень (тобто по 15 грн/літр, що на 2 грн. 63 коп. дешевше офіційної ціни ДП).

Таким чином військовий завдав державі збитків на 1 тис. 763 грн. Здавалось би, хіба це гроші? Але ж Олексій давав клятву захищати Батьківщину, натомість нагло розкрадав.

Визнаючи свою провину, рядовий уклав із військовою прокуратурою угоду про визнання своєї вини у розтраті військового майна, ввіреного в його відання (ч.1 ст. 191 КК України). Відповідно до ст. 12 КК України правопорушення належить до злочинів середньої тяжкості.

Розглянувши кримінальне провадження, Тернопільський міськрайонний суд призначив йому 850 грн. штрафу. Тим часом викрадене пальне було повернуто військовій частині.

Олена Густенко