Тернополяни повинні платити за тепло менше, — УГП звернулась до міського голови

Економічна група Української Галицької Партії взялась за найбільш проблемну сферу — теплопостачання. Фахівці та експерти вже декілька місяців вивчають основні проблеми ринку виробництва та постачання теплової енергії. Старе обладнання, зношені мережі, монополізація — основні причини космічних рахунків за тепло. Тернополяни можуть платити за тепло менше, відтак активісти УГП, опрацювавши інформацію про проблеми сфери, та вивчивши досвід європейських країн, звернулись до міського голови Тернополя.

Експерти вважають, що місту терміново потрібно виробити і оприлюднити стратегію в сфері теплопостачання. Нагадаємо, в листопаді цього року Українська Галицька Партія ініціювала в Тернополі проведення круглого столу на тему: «Стан теплоенергетичної галузі в містах України. Перспективи та стратегії розвитку», на яку завітали експерти зі Львова та Тернополя, але не прийшли представники КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та працівники управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради.

— Великі втрати зараз є в системі транзиту та виробництва теплової енергії. Систему слід реформувати та адаптувати до сучасних реалій. На ринку теплопостачання повинні бути конкурентні умови, а зараз є монополіст, який усім споживачам диктує свої умови. Тому чи в рахунку прийшла сума 500 гривень, чи 5000 гривень — вибору нема, споживач повинен заплатити. Так бути не повинно, — вважає голова Тернопільської міської організації УГП Ірина Яремчук.

Подальше зволікання з модернізації галузі може привести до краху комунальної інфраструктури теплопостачання. Тож експерти звернулись до міського голови з проханням провести аудит схеми теплопостачання, дослідити можливість відокремити підприємства виробництва тепла від підприємств його постачання, провести демонополізацію ринку, заборонити котельні на торфі, дослідити можливість зменшення витрат на виробництво тепла на прикладі однієї котельні.

Ці заходи, на думку експертів економічної групи УГП, дадуть можливість раціональніше використовувати кошти громади міста та зменшити оплату за тепло для тернополян. Фахівці Української Галицької Партії, які кілька місяців вивчали сферу теплопостачання, готові працювати спільно з представниками «Тернопільміськтеплокомуненерго» та управління ЖКГ, аби модернізувати сферу виробництва та постачання тепла.