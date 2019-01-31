Тернопільський коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою — з новим директором

Тернопільський коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, що у місті Збараж матиме нового директора. Перемогу у конкурсі на заміщення вакантної посади здобув бойовий офіцер – розвідник, підполковник Вадим Ластовицький.

Протягом 28,29,30 січня під пильним оком громадськості відбувався конкурс на заміщення вакантної посади директора державного навчального закладу (ДНЗ) «Тернопільський коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою».

Один із етапів конкурсу проходив у місті Збараж, де знаходиться навчальний заклад, а заключний – у Тернополі, в приміщенні обласної державної адміністрації.

Комісія у складі 8-ми чоловік здебільшого – це освітяни департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА, а також заступник голови Тернопільської обласної ради Любомир Крупа обирали кандидата з числа кадрових військових, учасників бойових дій. Був навіть претендент у званні генерала, який працює в Київському коледжі такого ж напрямку.

Відомо, що попередній конкурс не знайшов очільника навчального закладу через непорозуміння громадськості щодо висунутих кандидатів, тому після його «провалу» оголосили новий. П

ерший день пройшов у закритій площині, комісія допускала до участі кандидатів та повідомляла про їх участь. Або ж відмовляла через невідповідність вимог прописаних в умовах конкурсу. Серед обов’язкових критеріїв – це вислуга років на керівних посадах не менше 15 років, наявність звання вищого офіцерського складу. Обов’язково мав бути педагогічний досвід роботи, тому що заклад є навчальний і знаходиться у підпорядкуванні Міністерства освіти України.

Допустили до участі у конкурсі чотири кандидати де кожен представив свою програму, в якій прописана стратегія розвитку коледжу, відродження військових спеціальностей, загальні бачення щодо роботи у профільних напрямках. В майбутньому випускники коледжу – це кадри для української армії, серед яких водії, кухарі, оператори комп’ютерних технологій та інші. Ряд спеціальностей у коледжі все ж залишаються цивільними. Дебати цього разу знову точилися неначе на полі бою, кожного претендента неначе засипали запитаннями представники громадськості, адже цікавила доля оновленого навчального закладу з військово-патріотичним та фізичним нахилом. Немов рентгеном просвітили претендентів на знак причетності до захисту Батьківщини в реальних бойових умовах, питали самі ж ветерани війни, у яких не одне поранення, не одна війна у житті. За їх словами сьогодні ми отримуємо виклик від суспільства, щоб посади обіймали порядні, чесні та високопрофесійні кадри, які не на слові знають що таке автомат і вміють розповісти про нього молодому поколінню. А тому відбір був справді жорстким, проте прозорим, кожен бачив та спостерігав за розвитком подій.

Впевнено зі своєю програмою виступив представник військових Тернопільської артилерійської бригади, голова громадської організації «Спілка артилеристів України» підполковник Вадим Ластовицький. Він єдиний претендент, котрий продемонстрував на великому екрані у своєму баченні фінансово-господарську діяльність навчального закладу, розвиток інфраструктури, як самого коледжу, так і прилеглої до нього території, висунув свою версію, щодо впровадження військових спеціальностей згідно стандартів НАТО. У членів комісії та представників громадськості, яких налічувалось більше ніж пів сотні не було жодних сумнівів, аби поставити високу оцінку молодому, проте досвідченому бойовому офіцеру. Вадим Ластовицький і сьогодні командує важливим підрозділом на передовій в зоні проведення операції об’єднаних сил (ООС).

У підсумку, під час таємного голосування з восьми членів комісії – шість голосів віддали Вадиму Ластовицькому, по одному голосу генералу та представнику від козацтва і афганців також військовому. Ще один кандидат зняв свою кандидатуру напередодні підсумкового заслуховування, оскільки за його словами є більш достойні кандидати.

Хотілося б додати, що виховання молоді в умовах сьогодення належить справжнім фахівцям своєї справи, тим хто не на слові знає, що таке військова справа. Тому є надія, що незабаром ДНЗ «Тернопільський коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» у місті Збараж змінить своє обличчя перед абітурієнтами, там навчатимуться справжні захисники своєї Батьківщини, професіонали як цивільної так і військової справи з сучасним баченням та новим підходом. Також зичимо успіхів майбутньому очільнику навчального закладу, нехай під його керівництвом, коледж стане взірцевим серед інших в усій Україні.

Громадська організація “Спілка артилеристів України”

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